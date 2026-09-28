В Санкт-Петербурге проходит ХХ Международный медиафорум "Диалог культур"

Санкт-Петербург в 20-й раз становится площадкой для "Диалога культур". На три дня город на Неве принимает делегации из десятков стран. Главная аудитория - молодые журналисты, будущие профи киноискусства, фотографы. Среди спикеров эксперты из Испании, Швейцарии, Турции и Сербии.

Бархатная осень - настоящий теплый прием для всех участников международного медиафорума в Санкт-Петербурге. Погода в северной столице России под стать юбилею - в 20-й раз здесь собираются на "Диалог культур". 28 сентября говорили о кино, визуальных инструментах и работе режиссера в аудиториях Института кино и телевидения.

Ксения Сухова, организатор мастер-класса "Медиа-урок в Петербурге":

"Сегодня наш форум открывается с медиа-урока известного режиссера. Медиа-урок о том, как рассказывать в фильме историю, чтобы она читалась, как рассказывать смыслы, доносить их до людей понятным языком. Главные слушатели - студенты вуза, где проводится мастер-класс, и люди, которые так или иначе привязаны к медиаиндустрии, медиасфере и причастны к кино".

Участники - медиахудожники, моушн-дизайнеры, ИИ-специалисты, режиссеры, блогеры, фотографы, корреспонденты из различных стран и из Беларуси (более 300 представителей креативной индустрии).

Ваге Аванесян, участник медиафорума (Армения):

"Я уже, наверное, 10-й раз принимаю участие в медиафоруме "Диалог культур". Был и на самом первом в 2006 году, когда зарождался этот форум. Он для меня очень родной, близкий. Каждый раз, когда получается принимать участие, я с удовольствием принимаю приглашение. Эти встречи как встречи друзей, близких по духу, профессионалов журналистики, потому что в наше время журналистика претерпевает очень много изменений, технологии меняются очень быстро, и на нашей профессии все это отражается".

Алина Бозиева, волонтер медиафорума:

"29 сентября наше мероприятие будет проходить в разных локациях Эрмитажа, в которых будут задействованы различные эксперты, например, из Испании, Швейцарии, Италии и других. Что примечательно, в этом году мы также используем тематику ИИ и большое внимание уделено различным мастер-классам и дискуссиям по этой теме".

Уже 29 сентября в Эрмитаже прозвучат фанфары открытия юбилейного медиафорума с международным размахом.