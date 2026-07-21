В Щучине 12 служб под одной крышей: как работает уникальный центр административных услуг

Внимательность к потребностям и проблемам людей - отличительная особенность внутренней политики Беларуси. Работа с обращениями и запросами граждан - приоритет для властей всех уровней. И здесь служба "Одно окно" - мощный инструмент, который значительно упрощает жизнь простых людей. Все вопросы решаются быстро и качественно, а главное - в одном месте.

В Щучине пошли дальше, создав в районе уникальный единый центр. Специалисты ЗАГСа, землеустроительной службы, управления по труду, занятости и социальной защите, а также экономики, а еще - клиентская служба жилищно-коммунального хозяйства, отдел по гражданству и миграции - всего 12 служб, и все - в одном месте.

Уникальный единый центр административных услуг в Щучине работает уже 7 лет. Опыт переняли у российских коллег, адаптировав его под белорусские реалии.

Елена Шкиндерова, управляющий делами Щучинского райисполкома:

"Здесь, я считаю, можно получить как консультацию от специалистов, так и за один визит осуществить и оформить целый пакет услуг. Так, например, придя в отдел ЗАГС, чтобы зарегистрировать ребенка и получить свидетельство о рождении, гражданин может сразу же обратиться в клиентскую службу РУП "ЖКХ" и зарегистрировать его по месту жительства. В этот же день можно обратиться в службу "Одно окно", чтобы оставить заявление на постановку на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий".

Одним из ключевых элементов центра является служба "Одно окно". Сегодня здесь от населения принимают заявления по 226 административным процедурам. И количество обращений с каждым годом только растет: за 2025 год специалисты ведомства обработали почти 5 тыс. заявлений, в 2026 году прирост уже составляет 9 %. И это не просто цифры, а комфорт людей.

"В этом году за первое полугодие поступило 2637 обращений. Если сравнить с первым полугодием 2025 года, там было 2434. Люди все больше обращаются, так как добавляются новые административные процедуры. Самыми востребованными процедурами у нас являются реконструкция: люди перестраивают дома, проводят электроотопление, согласовывают проекты и вводят объекты в эксплуатацию. Очень актуальны административные процедуры - постановка на учет в детский сад и выдача направлений", - поделилась цифрами руководитель службы "Одно окно" Щучинского райисполкома Елена Шостак.

Максимум удобства для заявителя - главный принцип, которого придерживаются во взаимодействии с людьми. Специалисты формируют полный пакет документов, а при необходимости - направляют запросы в другие организации. Результатом такой работы становятся оптимизация контактов, экономия времени и ресурсов.

"Сюда приходится часто обращаться. Сегодня я пришла поставить четверых детей на очередь в детский. Все находится в одном месте, очень удобно. И ЗАГС (прописали ребенка и выдали свидетельство о рождении), всегда здесь компетентные специалисты. Нам всегда подскажут, помогут, приветливые всегда. Удобно тоже если приходишь с детьми, есть детский уголок, то есть можно где-то и детям вместе с мамой подождать, если нужно", - рассказала жительница г. Щучин Анастасия Вороно.

"Одно окно" сегодня шагает в ногу со временем, потому неудивительно, что все больше процедур доступны, в том числе и в электронном формате. Сейчас не выходя из дома подать заявления можно более чем по 500 процедурам.

А до конца 2026 года на портале "Е-паслуга" онлайн можно будет зарегистрировать домашних питомцев, согласовать перепланировки или раздел земельных участков, а еще получить справки из ЗАГСа.