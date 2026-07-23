В Щучине открылся единый центр по работе с обращениями граждан

Работа с обращениями и запросами граждан - приоритет для властей всех уровней. Служба "Одно окно" - мощный инструмент, который значительно упрощает жизнь простых людей. Задача - все вопросы решать быстро и качественно, а главное - в одном месте.

В Щучине пошли дальше, создав в районе уникальный единый центр. Опыт перенимали у российских коллег, адаптировав под белорусские реалии.

"Здесь можно получить как консультацию от специалистов, так и за один визит оформить целый пакет услуг. Так, например, придя в отдел ЗАГС, чтобы зарегистрировать ребенка и получить свидетельство о рождении, гражданин может сразу же обратиться в клиентскую службу РУП ЖКХ и зарегистрировать ребенка по месту жительства. В этот же день он может обратиться в службу "Одно окно" и оставить заявление на улучшение жилищных условий", - рассказала управляющий делами Щучинского райисполкома Елена Шкиндерова.

Один из ключевых элементов центра - служба "Одно окно". От населения заявления принимают по 226 административным процедурам.