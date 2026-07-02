В Шклове после масштабной реконструкции открыли здание милиции

В Беларуси знают цену спокойной жизни. Государство делает все для того, чтобы даже в небольшом населенном пункте было безопасно, заметил глава Министерства внутренних дел Иван Кубраков на открытии здания милиции в Шклове после масштабной реконструкции.



Со слов министра, шкловская земля ежегодно принимает праздник "Александрия собирает друзей", где собираются люди со всей страны, также немало иностранцев. Место, куда люди приходят за помощью, должно выглядеть достойно.



В райотделе созданы комфортные условия для граждан и сотрудников. А передовая материально-техническая база послужит укреплению безопасности.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

"Сделано все, начиная от самого здания и заканчивая прилегающей территорией. Есть возможность заниматься спортом. Имеется шикарный тир, где созданы все условия не только для сотрудников органов внутренних дел, но и для участников наших патриотических клубов, которые приходят сюда. Оборудован хороший тренажерный зал, куда будут приходить не только милиционеры, но и их семьи. Все это мы делаем для того, чтобы на нашей земле были мир и порядок".

Отличившимся сотрудникам шкловской милиции вручили погоны очередных специальных званий. Также министр передал личному составу райотдела сертификат на новый служебный автомобиль.

В ведомстве не забывают о заслугах стражей правопорядка в разные годы - их пример служит ориентиром для нынешнего поколения правоохранителей.

В Шкловском РОВД подвиги милиционеров-героев увековечены на памятных досках и в экспозиции новой комнаты истории.