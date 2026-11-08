В Шкловском районе проходит республиканский семинар по развитию АПК

8 ноября на республиканском семинаре-обучении в Шкловском районе обсуждают современные подходы к развитию агропромышленного комплекса.

После масштабной модернизации работу местных предприятий проверил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

По поручению главы государства перед районом поставлена задача - стать примером эффективного развития АПК. Опыт Шкловщины перенимают руководители районов со всей страны.

База обновленного "Шкловского райагросервиса" стала отправной точкой республиканского семинара-обучения. Председатели райисполкомов со всей Беларуси детально изучают местный опыт, который в будущем им предстоит внедрять и тиражировать в своих регионах.

Диалог - максимально предметный. На повестке дня - не только производственные результаты агросервисов, но и существующие проблемы, а также эффективные пути их решения.

Особый акцент - на кадровой политике. Главные требования времени - жесткая технологическая и исполнительская дисциплина на каждом рабочем месте.

Сергей Низовец, директор РУП "Шкловский райагросервис":

"Работает центральная ремонтная мастерская, цех сварки, работает СТО. Функционирует цех гаркомплекта, где находится обменный фонд нашей организации. Ремонтируем полностью весь спектр техники, имеющийся в Республике Беларусь. Это касается всей линейки тракторов МТЗ, вся линейка погрузчиков "АМКОДОР", ремонтируем всю линейку техники автомобильного завода МАЗ. Это огромное подспорье нашим хозяйствам. В любую горячую пару в сельском хозяйстве мы готовы поставить плечо любому хозяйству и сделать любую технику".

"Подготовка техники является важнейшим этапом в жизни каждой сельскохозяйственной организации. Естественно, 95 % техники ремонтируются в сельхозорганизациях с применением комплектующих узлов в агрегатах, отремонтированных в агросервисных организациях. Поэтому агросервисные организации участвуют в ремонте непосредственно, когда сельскохозяйственная организация не имеет возможности организовать ремонт технически сложных товаров. Именно роль агросервисных организаций - ремонтировать то, что невозможно отремонтировать в сельскохозяйственной организации", - отметил начальник главного управления технического прогресса и энергетики, Государственного надзора за техническим состоянием машин и оборудования Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси (Главгостехнадзор) Станислав Карпович.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Есть действительно очень много объектов, которые в идеальном состоянии производят качественную продукцию, тем не менее каждый для себя видит, что в небольшом районном центре есть сегодня и комбикормопроизводство, и современные молочно-товарные комплексы, и мастерские. Мы же не просто показываем там наведение порядка, а именно такой современный подход для того, чтобы сегодня было и людям работать комфортно в таких условиях".

За последние годы в Шкловском районе многое сделано для развития сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Здесь модернизированы и построены новые животноводческие комплексы, обновлены предприятия по переработке молока и комбикормовый завод.

Эти объекты также включены в программу семинара. Их опыт 8 ноября рассмотрят как основу для дальнейшего развития агропромышленного комплекса.