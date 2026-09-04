В школах Беларуси с 1 сентября начал действовать обновленный пропускной режим

Краткий пересказ от ИИ

С началом учебного года в школах Беларуси начал действовать обновленный пропускной режим. Теперь у входов в учреждения образования сотрудники охраны имеют право выборочно досматривать рюкзаки и сумки учеников, а также личные вещи посетителей. Сделано это в целях безопасности. Первые случаи проноса запрещенных предметов зафиксированы в учебных заведениях страны уже 1 сентября. Среди них - гильзы и ножи.

Раньше для проверки сумок и рюкзаков учеников требовалось согласие родителей, теперь же достаточно присутствия педагога. Что ускоряет процесс выборочного досмотра и не требует, например, отрывать родителей от работы. Да и вопросы безопасности не терпят растягивания во времени, ведь иногда счет может идти на минуты.

Как объясняют в МВД, в первую очередь меры выборочного досмотра вещей учеников - это реакция на тревожную статистику в соседних странах, где участились случаи нападений школьников друг на друга с использованием опасных предметов.

День знаний не был исключением.

В Красноярском крае семиклассница распылила в учительницу физики газ из баллончика, а затем попыталась ударить ножом. На помощь пришла родительница - она вытолкнула девочку из класса. По словам свидетелей, школьница также пыталась бросить бутылку с зажигательной смесью.

Несмотря на заблаговременное предупреждение о введении дополнительных мер досмотра в целях безопасности в школах Беларуси, некоторые ученики и их родители проигнорировали их.

1 сентября в Лидском техникуме в сумке школьника обнаружили 2 гильзы.

Валентина Севастиян, директор Лидского государственного технологического колледжа:

"Сотрудники Департамента охраны сразу среагировали, нажали тревожную кнопку, приехала милиция и следственный отдел. Проводилась беседа с учащимся. Задавались вопросы, где он их взял. Одну гильзу, он сказал, что ему друг дал, а вторую - подарил дедушка на удачу".

С такими оберегами можно и под статью подвести. Понимая, что обстоятельства бывают разными, к случившемуся отнеслись снисходительно. Однако напоминают, что в школах на стендах указан перечень запрещенных предметов. Отдельное обращение к родителям: проверяйте вещи своих детей и проводите с ними беседы, чтобы исключить не только недоразумения, но и опасные ситуации.

Екатерина Петруцкая, замминистра образования Беларуси:

"Были факты в учреждениях образования, это как школы, так и колледжи, когда мы обнаружили, что ребята принесли с собой после лета те предметы, которые запрещены к проносу. Эти предметы несут потенциальную опасность для участников образовательного процесса. Конечно, мы провели беседы. Разобрались, что это, почему, и должны сделать вывод о том, что необходимо все-таки напомнить всем участникам образовательного процесса актуальные правила безопасности, которые необходимо соблюдать абсолютно всем. Исключений быть не может. Если мы будем действовать в рамках выполнения главного основного педагогического принципа единства требований семьи и школы, то, я уверена, что мы сможем обеспечить безопасность наших детей".

Долгое время стрельба в школах считалась исключительно американской проблемой. От "Колумбайна" до "Сэнди-Хук", "Паркленда" и "Увальде" - образы учеников, прячущихся в классах, и вооруженных до зубов полицейских, окружающих школы, стали пугающе привычными. Однако недавние волны насилия в Таиланде и Швеции стали очередным напоминанием: вооруженные нападения на общественные и образовательные пространства все чаще происходят в странах, где подобных инцидентов никто не ожидал.

Олим Ширинов, политический обозреватель (Таджикистан):

"Буквально рядышком у Беларуси сейчас есть наглядный пример того, что может произойти. Конечно, нужно понимать: могут найтись люди, способные совершить то, от чего всем потом будет очень больно и очень долго. Поэтому жесткие решения руководства Республики Беларусь в этом отношении заслуживают абсолютного одобрения".

Благодаря бдительности охраны в средней школе № 27 г. Могилева в рюкзаке ученика обнаружили нож, который, по его словам, он забыл выложить после рыбалки с отцом. К таким досмотром и дети, и родители относятся с пониманием.

"Родители относятся с пониманием. Каждый родитель понимает, что цель этого - добиться безопасности пребывания их детей в школе", - считает представитель Департамента охраны Ленинского района г. Могилева Елена Шавель.

Екатерина Князева, директор СШ № 27 г. Могилева:

"Считаю, что эта мера необходима в школе и должна проводиться. Иногда дети бывают забывчивыми, рассеянными, особенно это происходит после длительных летних каникул".

По данным международных исследований, за последний год число атак на школы в мире выросло на 40 %, затронув 83 страны. Именно это и стало причиной ужесточения контроля. мера превентивная.

Александр Шепелев, начальник Департамента охраны МВД Беларуси:

"С момента принятия школ под охрану родители привыкли к стопроцентной безопасности. Если вспомнить 2019 год, когда в Столбцах произошла трагедия, то наша самая важная задача сегодня - сохранить эту уверенность в защищенности детей".

Все идет от жизни. В мае Департамент охраны наблюдал рост проноса в учреждения образования Беларуси запрещенных предметов. За один месяц было выявлено 74 подобных факта. Поэтому дополнительные досмотры - это требование времени.