1 сентября в школах и гимназиях Беларуси проходят торжественные линейки и первые звонки. Это важный и ответственный день не только для самих школьников, но и для их родителей и педагогов.

Праздничный марафон проходит и в средней школе № 61 Минска. Поздравить ребят приехал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Здесь первый раз в первый класс идут 145 мальчишек и девчонок.

Новый учебный год в белорусской столице стартовал с образовательными проектами и кадровым пополнением. Около 1 тыс. молодых специалистов уже приступили к работе в сфере образования.