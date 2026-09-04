В ШОС 25 лет придерживаются принципа консенсусного принятия решений - эксперт
"За четверть века существования Шанхайской организации сотрудничества государства не отказались от принципа консенсусного принятия решений. Об этом в программе "Клуб редакторов" заявил аналитик Никита Беленченко. Он особо отметил значимость институционализации идей в рамках организации.
Никита Беленченко, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ:
"ШОС обрастает новыми ветками. Это экономическое сотрудничество и новые тренды: искусственный интеллект, технологии, борьба с дезинформацией, цветные революции. Все это постепенно переходит в новый формат, постепенно создаются новые структурные подразделения, которые будут действовать в рамках ШОС".
Как отметил Президент Беларуси, нам не следует искать новые пути, идеи и инициативы, сказал директор Центра международных исследований. Важно, чтобы идеи, сформированные за последние 25 лет, постепенно начали претворяться в жизнь.
По его словам, это касается и Банка развития ШОС, поскольку между некоторыми странами, такими как Индия и Китай, Индия и Пакистан, существуют определенные противоречия.
ШОС на протяжении 25 лет придерживается принципа консенсусного принятия решений, подчеркнул Никита Беленченко.
А также в выпуске: Беларусь на саммите ШОС. Уникальность Шанхайского духа и экономические возможности организации. Как Киев распорядился Украиной и что происходит в стране?Смотрите "Клуб редакторов" в вечернем эфире на телеканале "Беларусь 1".