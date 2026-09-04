В ШОС 25 лет придерживаются принципа консенсусного принятия решений - эксперт

"За четверть века существования Шанхайской организации сотрудничества государства не отказались от принципа консенсусного принятия решений. Об этом в программе "Клуб редакторов" заявил аналитик Никита Беленченко. Он особо отметил значимость институционализации идей в рамках организации.

Никита Беленченко, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ:

"ШОС обрастает новыми ветками. Это экономическое сотрудничество и новые тренды: искусственный интеллект, технологии, борьба с дезинформацией, цветные революции. Все это постепенно переходит в новый формат, постепенно создаются новые структурные подразделения, которые будут действовать в рамках ШОС".

Как отметил Президент Беларуси, нам не следует искать новые пути, идеи и инициативы, сказал директор Центра международных исследований. Важно, чтобы идеи, сформированные за последние 25 лет, постепенно начали претворяться в жизнь.

По его словам, это касается и Банка развития ШОС, поскольку между некоторыми странами, такими как Индия и Китай, Индия и Пакистан, существуют определенные противоречия.

ШОС на протяжении 25 лет придерживается принципа консенсусного принятия решений, подчеркнул Никита Беленченко.