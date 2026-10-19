Как совмещать учебу, работу и семейные обязанности, находить время друг для друга, справляться с трудностями и строить совместные планы на будущее. В рамках Недели родительской любви в штаб-квартире ФПБ состоялась диалоговая площадка "Разговор о важном".

К диалогу подключились 10 студенческих семей - финалистов республиканского конкурса "Счастливы вместе". Участники встречи - не просто конкурсанты, а молодые супруги, которые уже сегодня на собственном примере показывают, что семья и личное развитие могут идти рука об руку. В формате открытого диалога говорили не только об укреплении традиционных ценностей белорусского общества, но и о социальной поддержке молодых семей.

Михаил и Мария Шкамплетовы, участники диалоговой площадки "Разговор о важном":

"Михаил уже работает. Я уже заканчиваю университет, учусь на четвертом курсе. Познакомились, когда он был на четвертом, я только поступила. Мы вместе два года, из них полгода в браке".

Татьяна Якубович, председатель Белорусского профсоюза работников образования и науки:

"Для профсоюза я вижу сейчас задачу: совместно с этими семьями заходить к студентам первого курса и показывать на личном примере, что можно создать семью и в 18 лет. И когда у тебя есть чувства, когда у тебя есть трепетное отношение друг к другу, когда ты можешь в любой жизненной ситуации подставить друг другу плечо, тогда все получается. И, конечно же, очень приятно осознавать, что таких студенческих семей становится больше".

Сегодня в нашей стране средний возраст вступления в брак у мужчин составляет 29 лет, а у девушек - почти 27.