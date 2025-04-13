В системе здравоохранения Беларуси новая специальность

В системе здравоохранения Беларуси вводится новая специальность - врач физической и реабилитационной медицины. Это многопрофильный специалист, который сможет организовать, проводить и управлять процессом медреабилитации пациентов при остром развитии заболевания или травмы, а также при хроническом течении заболевания.

Реабилитация - это не просто восстановление тела, это возвращение человека к полноценной жизни. Задача наших врачей - не просто лечить, а дать человеку крылья после тяжелых травм, болезней и операций. И теперь у нас есть специалисты, которые будут сопровождать пациентов на каждом шагу. Это ответ на вызовы времени: рост хронических болезней, необходимость качественной реабилитации, запрос общества на активное долголетие.

Подготовка врача физической и реабилитационной медицины будет включать обучение основам неврологии, кардиологии, травматологии и ортопедии, терапии, онкологии, педиатрии. Практическое обучение через основы применения средств медреабилитации, включая физиотерапию, лечебную физкультуру для коррекции нарушенных функций и ограничений жизнеспособности. Кстати, белорусский опыт развития восстановительного лечения еще с середины 90-х - исторически первый в СНГ.

Пока только трое наших врачей прошли такую программу обучения в Санкт-Петербурге, но Минздрав уже работает над учебной программой для подготовки специалистов. Врач физической и реабилитационной медицины сможет назначать физиотерапию, лечебную физкультуру при заболеваниях и травмах, контролировать эффективность и безопасность ее применения.