В СК Беларуси назвали причину отравления детей в Минской области

Причина отравления детей в Минской области - нарушение санитарно-эпидемиологических норм на производстве. Продукция изъята из продажи. Виновный задержан.

В Следственном комитете поделились результатами проверки по факту отравления школьников в Минской области. Напомним, 2 и 3 июня в больницы поступили дети с симптомами кишечной инфекции. В ходе расследования специалисты установили предполагаемый источник заражения - это кисломолочный продукт "Бифидин" производства предприятия "Биомолпром". Лабораторные исследования подтвердили несоответствие продукции требованиям микробиологической безопасности.

Александр Суходольский, официальный представитель СК Беларуси:

"По указанному уголовному делу создана следственная группа из числа наиболее опытных сотрудников подразделений областного управления. Следователями проведены осмотры, допрошены пострадавшие, их родители и сотрудники учреждений образования. Изъяты и изучены документы о закупках, условиях хранения и транспортировки продуктов. Назначен ряд экспертных исследований. В ходе проведения следственных действий дополнительно установлены 13 пострадавших из различных населенных пунктов Минской области".