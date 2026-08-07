В СК Беларуси рассказали о работе над приостановленными делами и раскрытии убийств прошлых лет

В 2012 году в Следственный комитет Беларуси были переданы 320 тыс. дел, приостановленные в разные годы. Как выстроена работа и следование тезису Президента Беларуси Александра Лукашенко о необходимости обеспечить справедливость вне зависимости от срока давности, рассказал зампредседателя СК Беларуси Сергей Аземша в "Актуальном интервью".

Расследование приостановленных дел вынесено в качестве одного из приоритетов деятельности Следственного комитета. Благодаря сокращению преступности у сотрудников появилась возможность эффективно работать по этому направлению.

Сергей Аземша

"Сегодня подобных дел чуть больше 146 тыс. В поле зрения попадают убийства, начиная с 1950-х годов. Мы активизировали на протяжении последних пяти лет работу по раскрытию убийств прошлых лет не только за счет высвобождающихся ресурсов, но и новых технологических возможностей экспертов. Есть форма работы - межведомственная рабочая группа, в состав которой входят сотрудники Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, подразделения органов внутренних дел, госбезопасности. В рамках работы международных рабочих групп обсуждаются возможности раскрытия и расследования дел, в том числе об убийствах. На протяжении 2024-2025 годов мы раскрыли 36 таких преступлений", - пояснил собеседник.

К слову, в 2026 году раскрыто 10 преступлений, и работа продолжается. Некоторые расследованные дела доводятся до общественности. Наверняка многие слышали об изобличении убийцы, совершавшего преступления в конце 1990-х годов на территории Витебска, Могилевской области. "Много и других дел. Возможно, это единичное убийство, но установление истины по таким делам не менее значимо, чем установление преступников, совершивших серийные преступления", - заключил Сергей Аземша.

Главное фото: sputnik.by