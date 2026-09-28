В СК рассказали подробности смертельной аварии в Жабинковском районе

Подробности смертельной аварии, которая произошла 27 сентября в Жабинковском районе, рассказали в СК.

2 человека погибли, 3 пострадали - предположительно по вине водителя-бесправника. Он будет задержан 28 сентября, сообщили в Следственном комитете.

Вечером 27 сентября на трассе М1 "Брест - Минск - граница России" Mercedes врезался в попутный Volkswagen. В результате погиб водитель машины, которая двигалась впереди и приостановилась перед знаком "70". И девушка из Mercedes. Еще двоих пассажиров из машины предполагаемого виновника аварии, как и его самого, доставили с травмами в больницу. Оказалось, у него не было водительских прав.

Play В Жабинковском районе в ДТП погибли 2 человека Вечером 27 сентября на 39-м км автодороги М1 водитель Mercedes-Benz, двигаясь в направлении Минска, совершил столкновение с попутно двигавшимся автомобилем Volkswagen

Роман Зармаев, официальный представитель управления СК Беларуси по Брестской области:

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователями проведен осмотр, детально зафиксирована следовая картина, допрошены свидетели. Установлено, что водитель Mercedes-Benz не имел права управления транспортным средством. Следственным управлением УСК по Брестской области в отношении 58-летнего водителя Mercedes-Benz возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) Уголовного кодекса".

Следователи обращаются к водителям, которые стали очевидцами ДТП и у кого есть кадры момента аварии с видеорегистратора, сообщить об этом в УСК по Брестской области.