В скверах и парках Минска наводят порядок: листву убирают вручную и с помощью спецтехники

Специалисты Зеленстроя наводят порядок в скверах и парковых зонах Минска. Листву убирают с самого утра как вручную, так и с помощью спецтехники, а после отправляют на переработку.

Вручную собрать всю листву - особенно влажную и тяжелую - не так уж и легко, поэтому на помощь работникам зеленого строительства Минска приходят технологии. Специальные машины - юркие, маневренные и мощные - предназначены для обработки газонов. За день один такой помощник может навести порядок на площади в несколько гектаров, а это уже полноценная парковая зона или небольшой столичный сквер.

Дворовые территории, парковки, игровые площадки и пешеходные дорожки очищают от листопада сотрудники ЖКХ. Старт ежедневно с восходом солнца и в бодром настроении. Представитель Фрунзенского района Валерий Гармоза - герой интернет-роликов - вдохновляет всех яркими кадрами осени и известным трудовым девизом: "Быстрее бы завтра и снова на работу".



Валерий Гармоза, рабочий по комплексной уборке ЖЭУ № 9 Фрунзенского района г. Минска:

"Убирать территорию и поддерживать порядок в нашем городе, естественно, кому-то нужно".

Не только для детских поделок, аппликаций и ярких осенних фото годятся букеты из алых, желтых и бордовых "кленовых". Применяя правильную технологию, из этого сырья можно получить вторичный продукт. Так, на полигонах переработки опавшие листья измельчают на специальном конвейере. На выходе получают растительный компост мелкой фракции после нескольких этапов дробления, сушки и аэрации.

Геннадий Лавренчик, начальник производства по переработке отходов:

"В течение трех-четырех месяцев происходит компостирование отходов, где они при температуре от 60 до 80 градусов компостируются. После происходит уже отсев готовой продукции, где получается компост органический, который впоследствии используется для озеленения, в сельском хозяйстве, для выращивания цветов и овощных культур".

Производство практически безотходное. Листья, превратившиеся в эко-удобрение, возвращаются с сортировочной площадки обратно в мегаполис. Такая натуральная подкормка востребована во время посадки деревьев и кустарников.

Екатерина Короткина, заместитель гендиректора УП "Минскзеленстрой":

"Всего в благоприятный осенний период мы планируем высадить около 10 тыс. деревьев и около 120 тыс. кустарников".

Высадка растений и уборка листвы - в обязательной программе осеннего благоустройства. Субботники уже стартовали в Минске. Поучаствовать в городском марафоне по наведению порядка может каждый. Коммунальные службы предоставят посадочный материал и инвентарь.