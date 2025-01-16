В Слуцке чествовали "Учеников года - 2024" Минской области. Узнали имена лауреатов школьного олимпа

В Слуцке чествовали "Учеников года" Минской области. На столь высокую награду претендовали более 100 школьников из разных районов. Все они отличились успехами в учебе и спорте.

Старт третьей четверти для 18 ребят из Минской области ознаменован признаниями за личные достижения. Лауреаты в шести номинациях приехали за своими заслуженными наградами в Слуцк. В этом году здесь проходит финал областного конкурса "Ученик года - 2024".

Кроме того еще 6 учеников стали победителями онлайн-голосования в специальной номинации. За претендентов свои виртуальные симпатии отдавали почитатели образовательного конкурса.

Безупречные знания по учебным предметам, волонтерская деятельность, наличие высоких спортивных наград и достижений в международных научных конкурсах. Проектами - личными и командными - здесь полнится портфолио каждого талантливого школьника.

Главное интеллектуальное первенство центрального региона - это своеобразный олимп, где за успехами детей и их высокими наградами стоит команда инициативных педагогов и заботливых родителей.

Праздничную атмосферу дополнили тематические мастер-классы, фотосалоны и творческие выставки.