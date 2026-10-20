В Смиловичах прошел митинг-реквием в день 85-летия трагедии еврейского народа

Митинг-реквием в день 85-летия трагедии еврейского народа прошел в Смиловичах. В октябре 1941-го в местечке были расстреляны 2 тыс. евреев, которых до этого гитлеровцы удерживали в гетто.

Мероприятия памяти затронули и музей Холокоста, который создали при средней школе № 1 городского поселка.

"Смиловичами назывался поселок, так как здесь проживало около 3 тыс. населения, из них половину составляли евреи. Конечно, все жили дружно, и по воспоминаниям стариков мы знаем, что они ходили друг к другу в гости, катались на лодках, пели вместе песни на идиш. Люди ходили в гости к нам на Пасху, а белорусы ходили к ним на Песах. И у нас даже есть посуда, в которой месили тесто для блюд на Песах", - отметила руководитель музея Холокоста СШ № 1 г. п. Смиловичи Людмила Драпезо.

Музей Холокоста содержит около 200 предметов - редкие фотографии и документы, личные вещи, которые принадлежали евреям местечка, а также макет места расстрела в районе Соломянка, подборка специальной литературы и детские рисунки.

Самый ценный экспонат - портмоне 1940-х годов, принадлежавшее одному из узников гетто. Оно было найдено на месте расстрела.

О музее Холокоста в Смиловичах уже знают далеко за рубежом. На базе музея проходят открытые уроки и занятия по истории.