В Смиловичском колледже будущие трактористы будут осваивать беспилотники

Важным вкладом в продовольственную безопасность станет обучение молодых специалистов работе с сельхоздронами.

С нового учебного года в Смиловичском государственном колледже будущие трактористы смогут изучать пилотирование, эксплуатацию и ремонт беспилотников.

Учащиеся будут получать практические навыки работы с беспилотной техникой

Обучение будущих специалистов будет проходить в центре компетенций Смиловичского государственного колледжа. Здесь уже оборудована лаборатория точного земледелия, есть агродроны и тренажеры-симуляторы. Именно на этой базе учащиеся будут получать практические навыки работы с беспилотной техникой.

Новая программа рассчитана на выпускников 9-х классов. Обучение будет длиться 2 года и 10 месяцев. Помимо управления дронами, будущих трактористов научат проводить их обслуживание и диагностику. Отдельно учащиеся освоят автопилот трактора, который получает данные со спутника и помогает технике двигаться по заданному маршруту.

Артем Кривопуст, директор Смиловичского государственного колледжа:

"Сельское хозяйство у нас переходит в цифру, оцифровываются поля, используются на полях очень активно дроны, потому что в определенные погодные условия на тракторах невозможно заехать. А дроны могут обработать посевы без проблем. Учащиеся столкнутся с этими технологиями, т. е. с дронами, с картированием почвы, умными сеялками, тракторами, которые сами движутся по полям и выполняют сельскохозяйственные операции".

Интерес к специальностям, в программу которых включили обучение работе с дронами, довольно высокий. На 120 бюджетных мест поступило около 160 заявлений. Среди будущих учащихся есть и девушки.