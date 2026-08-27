В Смолевичах новоселам вручили ключи от 59 квартир в рамках градостроительного проекта

Ключи от квартир в Смолевичах получили 59 минчан, которые нуждались в улучшении жилищных условий. Пятиэтажная новостройка площадью более 5 тыс. кв. м выросла на северо-западе города.

Это уже 12-й по счету дом, сданный в эксплуатацию в рамках градостроительного проекта.

Возведение микрорайона на этом не останавливается: параллельно приступили к строительству еще двух многоэтажек.

Игорь Жминько, первый заместитель директора и главный инженер УП "УКС Мингорисполкома":

"26 квартир были переданы жильцам, остальные 33 квартиры в этом доме были переданы организациям, которые будут осуществлять аренду этих квартир в дальнейшем. Для недопущения переселения, для разгрузки столицы, а также для развития городов - спутников Минска и предприятий в этих городах строятся данные жилые дома".

Для комфортной жизни в Смолевичах развивают транспортное сообщение с Минском, строят магазины и учреждения образования. Так, к 1 сентября распахнут двери сразу две новые школы.