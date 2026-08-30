В Смолевичах состоялся конкурс на лучшего водителя школьного автобуса

В Смолевичах прошел ежегодный конкурс на лучшего водителя школьного автобуса. Свои способности демонстрировали 22 участника из всех районов центрального региона.

Испытание состояло из двух частей: теоретической и практической. Победу одержал Солигорский район, лучшим стал Виктор Гущеня. Серебро забрал Несвижский, замкнул тройку Воложинский район.

Такая образовательная инициатива проверяет профессионализм водителей и снижает риски аварийных ситуаций на маршрутах с учащимися.

Павел Кулаков, вриод начальника отдела агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома:

"Только на территории Минской области проходит такой конкурс. Он проводится уже 6-й раз, направлен на подготовку водителей к началу учебного года".

В автопарке Минской области около 350 школьных автобусов, в списке пассажиров 13 тыс. школьников. Кроме учебных заведений, в навигаторе водителей экскурсии по памятным местам, музеям и спортивным комплексам.