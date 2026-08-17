В Солигорске губернатор Минской области Алексей Кушнаренко поздравил лучших работниц ЖКХ

Благоустройство городов и поселков Минской области поэтапно выходит на более высокий уровень. Новые дороги, капремонт жилья, обеспечение качественной питьевой водой. И все это заслуги работников жилищно-коммунального хозяйства, заявили в Солигорске, где губернатор центрального региона Алексей Кушнаренко в Год белорусской женщины поздравил лучших представительниц отрасли. Здесь же состоялась и презентация первой книги о женщинах в ЖКХ "Грация комфорта". Выход такого издания - яркое и знаковое событие в Год белорусской женщины.

Марина Холецкая, оператор диспетчерской службы УП "Столбцовское ОКС":

"Соломоплетение. Я занимаюсь живописью. Непосредственно к Году белорусской женщины мною сделана картина из соломки, аппликация соломкой. Она символизирует и показывает всю красоту белорусской женщины. Именно в соломке каждый колосочек, каждый цветочек, там все пропитано красотой нашей белорусской женщины".

Виктория Полховская, председатель Молодежного совета ЖКХ Минской области:



"Наши женщины отважные, храбрые, мудрые, стойкие, сильные. Они работают на наших предприятиях, делают каждый день наших районов, населенных пунктов красивее, ухоженнее, чище, комфортнее, уютнее".

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

"В коммунальном хозяйстве Минской области сегодня трудится почти 5,5 тыс. представительниц прекрасного пола. Треть, по сути, коллектива системы ЖКХ Минской области. И, безусловно, когда ты каждый день идешь по красивым, благоустроенным улицам, когда ты с комфортом получаешь множество различных услуг, мы должны понимать, что это зачастую на их хрупких женских плечах".

О том, что в системе жилищно-коммунального хозяйства Минской области работают творческие люди, говорит и тот факт, что в конце года состоится Бал молодежи.