В Солигорске пройдет международный православный фестиваль "Радость"
Автор:Редакция news.by
5 сентября в Солигорске стартует международный православный фестиваль "Радость".
На десять дней центральная площадь города станет площадкой для выставки-ярмарки, творческих мастер-классов и встреч со священниками и экспертами из Беларуси и России. Для детей проведут экскурсии, викторины и спектакли театра кукол "Батлейка".
С 7 по 10 сентября гостей ждут эстрадно-цирковые представления.
Особое внимание в дни фестиваля будет приковано к иконе с частицей мощей и епитрахилю святителя Иоанна Шанхайского. Увидеть ее и приложиться к святыне можно в Кафедральном соборе Рождества Христова с 5 по 14 сентября.