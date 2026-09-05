В Солигорске пройдет международный православный фестиваль "Радость"

5 сентября в Солигорске стартует международный православный фестиваль "Радость".

На десять дней центральная площадь города станет площадкой для выставки-ярмарки, творческих мастер-классов и встреч со священниками и экспертами из Беларуси и России. Для детей проведут экскурсии, викторины и спектакли театра кукол "Батлейка".

С 7 по 10 сентября гостей ждут эстрадно-цирковые представления.

Особое внимание в дни фестиваля будет приковано к иконе с частицей мощей и епитрахилю святителя Иоанна Шанхайского. Увидеть ее и приложиться к святыне можно в Кафедральном соборе Рождества Христова с 5 по 14 сентября.