От печатного слова до трендов в социальных сетях: в Солигорске выбрали лучших молодых журналистов Минской области. На областной этап республиканского конкурса "Пресс-код" свои работы прислали более 30 авторов в возрасте до 31 года. Жюри оценивало материалы в 14 номинациях: классические репортажи, фото, видео и современные интернет-проекты. В центре внимания молодых журналистов остаются фундаментальные темы: сохранение семейных ценностей, Год белорусской женщины и память о Великой Отечественной войне.

Проект "Пресс-код" проводится пятый год. Победители представят Минскую область в финале республиканского конкурса в ноябре.