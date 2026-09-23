В Совете Республики 23 сентября прошла внеочередная сессия палаты парламента

Новый законодательный этап развития белорусских отношений с Россией и Ганой: в Совете Республики прошла внеочередная сессия палаты парламента. В рамках проведения заседания были ратифицированы 2 ключевых договора: соглашение России и Беларуси о некоторых вопросах исполнительного производства, а также партнерское соглашение Беларуси и Ганы. Чем нам интересен сегодня этот регион, рассказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики Сергей Алейник.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"В ходе визита был подписан пакет документов, который касается как раз углубления торгово-экономического сотрудничества, создания соответствующего двустороннего совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, соглашения в области сельского хозяйства, соглашения между торгово-промышленными палатами для активизации работы бизнеса двух стран и соглашение, которое мы сегодня ратифицировали, о взаимных безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам. Убеждены, что это соглашение придаст дополнительный импульс активизации наших официальных контактов на правительственном, межпарламентском уровне, содействию в реализации экономических проектов и проектов в сфере социальной гуманитарности".

Соглашение по исполнительному производству позволит окончательно на законодательном уровне урегулировать вопрос взыскания денежных средств по исполнительным документам органами юстиции Беларуси и России.