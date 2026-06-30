В Совете Республики одобрены законопроекты по экономике и охране интеллектуальной собственности

Заседание 4-й сессии Совета Республики 8-го созыва состоялось под руководством председателя Натальи Кочановой. Сенаторы одобрили 9 законопроектов.

Они касаются деятельности Комитета госконтроля, железнодорожного транспорта и подчиненности уполномоченного по делам религий и национальностей. Еще один из принятых законопроектов - об исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда соцзащиты населения за 2025 год. Он был исполнен с рекордным профицитом в 3,6 млрд рублей.



Как отметил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам, тенденция обусловлена тем, что доходы фонда превысили его расходы. В частности и потому, что зарплата по стране растет опережающими темпами.

Роман Бродов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Опережающий рост доходов населения - это все же такая легкая угроза макроэкономической стабильности. Если деньги у кого-то появляются, значит, они где-то исчезают. Нужно внимательно следить за финансовым состоянием предприятий. Конечно, заработная плата важнее, и мы хотим, чтобы люди ее получали. Но если состояние финансового предприятия ухудшится, завтра оно не сможет платить заработную плату. Это первый срез. Второй срез - это все же инфляционный навес. Чем больше доходов у населения, и они растут опережающими темпами, нужно смотреть за спросом. Повышенный спрос сразу что провоцирует? Рост цен. Мы этого не хотим. Поэтому вот эта такая тонкая балансировка - она должна быть соблюдена. По итогам 2025 года мы видим, что этот баланс был соблюден".

Также приняты законопроекты об изменениях подходов к работе с домашними скандалистами и оптимизации административных процедур по охране интеллектуальной собственности. Принципиально и, главное, своевременно реагировать на все вопросы, касающиеся реализации конституционных прав и законных интересов граждан - такую задачу перед сенаторами ставит Президент.