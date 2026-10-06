В Советском районе Минска открыли новую зону отдыха

Живописные аллеи из девичьего винограда, уютные беседки и современные воркаут-площадки. В Советском районе столицы по улице Куйбышева - новая зона отдыха "Радость в движении". Здесь для самых маленьких жителей района установили большую игровую площадку, несколько качелей и качалку-балансир. Территорию также дополнил песочный дворик. Главная изюминка зеленого уголка - специальная "Птичья столовая" для комфортной зимовки пернатых.

Елена Тычина, жительница г. Минска:

"Качели для взрослых, где люди могут посидеть, отдохнуть, покататься. Детям, конечно, раздолье. Приятно сюда приходить с внучкой, играть. Пока это все еще новое, такое интересное, неизбитое. И пенсионеры, я смотрю, здесь проводят свои часы, тоже много сидят на скамеечках, смотрят своих внуков. Замечательно".

Новые зоны отдыха создаются в каждом районе столицы. На сегодняшний день их насчитывается около 100. Так, здесь же, в Советском районе, по улице Гамарника установили новый арт-объект для обмена прочитанными книгами. К установке мини-книгарни присоединились учащиеся Минского государственного колледжа ремесленничества и дизайна имени Кедышко.