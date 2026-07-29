В Совмине рассмотрели пакет прогнозных документов на 2027 год

Мы часто слышим: "Будет работать экономика - будет все остальное". Почему так? Если представить, что государство - это здание, то социальная сфера, культура, спорт, туризм - это его этажи, а работающая экономика - железобетонный фундамент. И если он прочный, то и государство стоит твердо, вне зависимости от внешних факторов.

Беларусь не отдельный остров и не может существовать сама по себе. Ситуация в мире, разумеется, сказывается на жизни граждан страны: рост мирового ВВП замедляется, основные торговые партнеры Беларуси также снижают свои планки роста, а страна должна это учитывать. Ключевым нововведением 2027 года станет ускорение производственно-инвестиционной программы: нужен максимальный эффект от создания новой продукции.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

"Одной из новелл прогноза стало то, что мы посмотрели внешние условия наших других экономических партнеров - стран СНГ, дальней дуги и так далее, и в том числе ориентируемся на это. Ключевая новелла, наверное, следующего года, - это ускорение производственно-инвестиционной программы. Задача будет стоять нашим отраслевым министерствам, концернам, облсполкомам ускорить реализацию инвестиционных проектов. Основные параметры по экспорту - около 102,9 %. Основной упор здесь будет сделан на рост экспорта услуг. Чуть больше будет расти, около 4 %. И за счет как раз-таки наших приоритетов - это туризм, IT и так далее".

В целом приоритеты на 2027 год не меняются - это социальная сфера, расходы на оплату труда, поддержка экономики. ВВП в следующем году прогнозируется в пределах около 360 млрд рублей, что и позволит повысить благосостояние белорусов. Рост реальной зарплаты прогнозируется чуть более чем на 3 %.

"Основная инвестиционная программа здесь - на выполнении наших пятилетних задач: жилье в пределах 4 млн кв. м и с приоритетом роста на арендное жилье порядка 900 тыс. кв. м. К текущему году это тоже рост", - отметил Юрий Чеботарь.

Хотелось бы, чтобы жизнь не дорожала слишком быстро. Нацбанк предлагает правительству ограничить инфляцию планкой в 6 % - это чуть меньше, чем в 2026 году. Чтобы финансовая система страны работала спокойно и без сбоев, будут следить за проблемными активами - их доля не должна превышать 10 %.

Андрей Картун, заместитель председателя правления Национального банка Беларуси:

"Немаловажные два показателя - это золотовалютные резервы и их уровень. Мы предлагаем уровень 12,8 млрд с учетом всех внешних обязательств, которые стоят перед страной. Это достаточный уровень для безопасного функционирования, минимальный уровень. И еще один показатель, держащий финансовую стабильность, - это стабильность и доступность платежных систем для того, чтобы не было никаких сбоев и осуществлялись операции фактически в круглосуточном режиме, только допускаются определенные технические или технологические паузы".

В налоговой политике резких изменений не ожидается. Предусматривается лишь точечная настройка по отдельным отчислениям. Уровень налоговой нагрузки в эту пятилетку не должен превышать 26 %, Минфин намерен удерживать показатель ниже этой планки.

Вывод один: только зарабатывающая экономика позволяет вкладывать средства в науку, инновации, цифровизацию, строительство новых объектов, модернизацию предприятий и инфраструктуры. Это и есть задел для комфортной жизни граждан Беларуси.