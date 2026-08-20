В Специализированном лицее МВД Беларуси состоялся заезд будущих стражей порядка

20 августа в Специализированном лицее МВД встретили первокурсников. Это уже 12-й набор. Для ребят, переступивших порог учебного заведения, это первый шаг к профессии правоохранителя. Чтобы поступить в лицей, молодым людям пришлось показать высокий уровень знаний, ведь конкурс был серьезный - несколько человек на место. Экзамены позади, а впереди - знакомство с кураторами, новая форма и распорядок дня.

Евгений Абрамович, начальник Специализированного лицея МВД Беларуси: "Десять дней первокурсники будут заниматься строевой подготовкой и изучать нормативные документы, которые предусматривают деятельность лицея, правила внутреннего распорядка. Впереди ребят ждут большие свершения".

На плацу лицея собралась дружная команда: руководство учебного заведения, офицеры и, конечно же, виновники торжества - учащиеся нового набора. Для создания особой атмосферы была организована тематическая выставка служебного транспорта.