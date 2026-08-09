В ССО Беларуси начался сбор военнообязанных

В целях реализации поручения Президента Беларуси в одном из соединений Cил специальных операций начался сбор военнообязанных, в том числе и тех, кто не хочет добросовестно работать в период уборочной кампании.



Военнообязанные прибыли в воинскую часть, прошли пункт приема личного состава. Те, кто ранее не принимал Военную присягу, принесли клятву на верность Родине. Сбор продлится до 60 суток. В это время не только проверяется подготовка самих военнообязанных, но и отрабатывается вся процедура: от их призыва и экипировки до размещения и выполнения задач по предназначению.

Евгений Денисов, замначальника отдела боевой подготовки командования ССО ВС Беларуси:

"После формирования сводного подразделения оно будет направлено на полигон для проведения занятий. Занятия будут проводиться по основным предметам подготовки, которые обеспечивают живучесть военнослужащего и сохранение боеспособности подразделения в целом. Основные предметы - это огневая подготовка, инженерная подготовка, военно-медицинская. Сборы пройдут ориентировочно до 60 суток".

В целом военнообязанные восстановят навыки, полученные во время срочной службы, и познакомятся с новыми образцами вооружения и военной техники.