В столице состоялся финал марафона "17 граней единства"

Историческая преемственность и неразрывная связь поколений - основа нашей государственности. Именно этой теме посвящен общественно-политический марафон "17 граней единства". 16 сентября он объединил 100 участников.

Марафон "17 граней единства" шагал по стране и еще больше сплотил белорусов. 16 сентября в столице - яркий финал. За годы марафон охватил свыше полусотни городов нашей страны.

В этом году символичное продолжение: эстафету подхватили еще 17. Обновился и формат - к диалоговым площадкам присоединились массовые акции. Выставки, развлекательные программы и главное - конкретные примеры того, как региональные инициативы работают на общенациональный фундамент народного единства. В частности, 16 сентября в "Первом национальном торговом доме" - 9 интерактивных локаций. В их числе выставка "Наш путь к единству", мини-фестиваль народных культур "Ритмы мира" и многое другое.

Наталья Воронова, председатель Минской городской организации РОО "Белая Русь":

"17 граней единства" приобрел в этом году размах фестиваля. Конечно же, 17-я грань - это город Минск, фестиваль "17 граней" пришел в столицу. Сегодня мы его встречаем в зрительской аудитории, где около 600 человек. Это молодежь, молодежная площадка. Сегодня спикеры из числа молодежи, из числа общественной, молодежной аналитической группы города Минска "Ракурс" будут стоять на одной площадке с медийными персонами".

"17 граней единства" объединяет представителей разных поколений и сфер интересов. В центре внимания - вопросы общественного развития, исторической и культурной преемственности и укрепление единства белорусского общества.

В программе и патриотический стендап "Молодежь для молодежи".

Антон Павельев, начальник сектора по идеологической работе ГП "Белорусский дом печати":

"У меня тема конкретно для молодежи - это фейки, манипуляции и давление. Как в век современных технологий молодежи не попасть на удочку зарубежных спецслужб, зарубежных государств и быть верными своему государству, своей стране, в которой они живут, учатся и будут работать".

Эксперты и участники встречи обсудили, насколько важно сегодня сохранять преемственность поколений и строить наше настоящее будущее на основе общих ценностей.