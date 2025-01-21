Белорусы сами определяют свое будущее. В стране стартовало досрочное голосование на выборах Президента. Участки будут работать с 12:00 до 19:00 без перерыва на обед по 25 января включительно. И вот первые данные о досрочном голосовании, которые опубликовал Центризбирком. В первый же день на избирательные участки пришли почти 8 % белорусов. Самая высокая явка в первый день отмечена в Брестской области - 8,95 %, более 8,5 % - в Минске и Минском регионе, свыше 7 % избирателей в первый день пришли на участки в Витебской, Могилевской и Гомельской областях, и 6 % - в Гродненской.

На протяжении всего дня наши корреспонденты работали в разных уголках страны. Каким видят развитие Беларуси ее граждане?

В северном регионе страны сегодня открылись 656 участков для голосования. Расположены они в максимально удобных для избирателей местах: домах культуры, корпусах университетов, школах, общежитиях. Реализовать право и гражданский долг белорусы приходят семьями, выбирая мир, спокойствие и стабильность.

В школе № 45 г. Витебска участков сразу пять. Микрорайон один из самых густонаселенных. В списках избирателей люди почтенного возраста и молодежь. Среди голосующих на 54-м участке много тех, кто недавно отметили новоселье. Решить жилищный вопрос помогло государство.

Более 88 тыс. белорусов впервые участвует в электоральной кампании. Елизавета Меньшикова голосует на участке в родной школе. После учебы в университете вернется сюда молодым специалистом. Выбор будущего педагога - в пользу сильного и независимого государства, где заботятся о молодежи.

Сельский клуб - центр культурной жизни агрогородка Вендорож. А с этого дня еще и центр притяжения избирателей. Настрой у людей позитивный. За что голосуют? Мнением активно делятся.

Жители агрогородка говорят: им есть чем гордиться, и что беречь. Своя школа, сад, амбулатория, почта, аптека. Строят комфортные дома для специалистов. В 2024 году открыли еще один современный молочно-товарный комплекс. Голосуют за сильные регионы.

Свой выбор в первый день досрочного голосования на первом участке сделали и представители футбольного клуба "Динамо-Брест".

Во время электоральной кампании самое пристальное внимание уделяется общественной безопасности. Она будет обеспечена. На этом акцентировал внимание генпрокурор Андрей Швед, который также в числе первых проголосовал досрочно.

"Наша задача - обеспечить мир и спокойствие на улице. В этой части совершенно уверены в том, что все будет достойно и в соответствии с законом. Вызовы и угрозы сегодня исходят только от Запада, кто за границей готовит террористов, вооружает, вынашивают планы (об этом глава государства говорил) сорвать избирательную кампанию, либо каким-то образом попытаться дестабилизировать общественность. Уверяю вас, что все произойдет спокойно и достойно" - рассказал Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси.

О том, что белорусы серьезно относятся к своему будущему, говорит их активность с первого дня досрочного голосования. В числе тех, кто сегодня пришел на участок - министр обороны Виктор Хренин. Выбор в пользу мира - это то, что нас объединяет.