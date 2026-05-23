В студотрядах школьники могут заработать от 400 рублей за 2 недели, студенты - свыше 3 тыс. за месяц

В 2026 году в Беларуси для молодежи подготовлено более 63 тыс. мест в студенческих отрядах, и это не предел. Куда больше всего стремятся попасть школьники и студенты, сколько можно заработать и почему работа в отряде - это еще и путь к будущей карьере, рассказал первый секретарь ЦК БРСМ Владимир Павловский в "Актуальном интервью".

От сервиса до финансов: какие направления самые популярные

Современная молодежь в целом знает о студенческих отрядах и стремится в них попасть, причем вне зависимости от направления. А выбор направлений сегодня широк: сервисные, сельскохозяйственные, производственные, а также совершенно новое направление - финансовые отряды.

В конце 2025 года данное направление было опробовано на базе Банка развития. Финансовый студенческий отряд работает, а ребята в качестве молодых аналитиков спокойно взаимодействуют с банковской сферой. В БРСМ намерены развивать это направление и дальше.

Факт Исходя из цифр прошлого трудового семестра, наибольший интерес молодые люди проявили к сервисным отрядам, которые объединяют работу в торговле, общепите, логистике, а также должности проводников.

Сколько можно заработать: от 400 рублей за две недели до 3 тыс. и выше

Трудоустроиться в студенческий отряд можно в возрасте от 14 до 31 года. Для школьников (с 14 до 18 лет) требуется согласие родителей. Как заверил Владимир Павловский, меньше 400 рублей за две недели молодой человек заработать не сможет - это нижняя планка.

первый секретарь ЦК БРСМ Владимир Павловский

Для совершеннолетней студенческой молодежи все зависит от сферы деятельности. В сельскохозяйственных отрядах (посевная, уборочная) есть возможность заработать от 1 до 2 тыс. рублей. Некоторые ребята умудряются заработать и больше.

А на производственных отрядах, где оплата сдельная, молодые люди зарабатывают свыше 3 тыс. рублей. "Здесь все зависит от молодого человека, насколько он мотивирован, насколько он хочет заработать денег", - подчеркнул первый секретарь ЦК БРСМ.

Налоговое послабление и контроль за условиями труда

Важное финансовое преимущество для бойцов студотрядов: они освобождаются от уплаты подоходного налога. Те самые 13 % от заработной платы идут непосредственно молодому человеку вместе с зарплатой.

При этом БРСМ выступает не просто оператором по трудоустройству, но и несет ответственность за организацию деятельности студенческих отрядов на высоком уровне. Штатные работники входят в мониторинговую группу вместе с представителями компетентных госорганов, посещают объекты, общаются с нанимателями и следят за соблюдением законодательства.

Представители БРСМ также приглашают нанимателей, которые пока не сталкивались с деятельностью студотрядов, активно включиться в эту работу. Организация готова помочь с любым трудовым процессом, чтобы обеспечить нанимателя трудовым ресурсом.

Не только заработок: культура, воспитание и память о героях

Как отметил Владимир Павловский, из общения с молодыми людьми видно: большинство новичков приходят прежде всего за деньгами, но затем они проникаются особой атмосферой - культурой общения и воспитательными мероприятиями внутри отряда.

Каждый отряд носит имя Героя Советского Союза. "Наши студенческие отряды не только трудятся, они в том числе ищут память героев-победителей - тех людей, которые своим трудом, многие своими жизнями, добыли нам вот эту великую возможность трудиться под мирным небом", - подчеркнул первый секретарь ЦК БРСМ.

Традиционно организуются церемонии открытия третьего трудового семестра с вручением путевок и закрытия, где чествуют лучшие отряды, показавшие высокие результаты как в труде, так и в воспитательной работе. У каждого отряда есть социальные сети, где они освещают свою деятельность, показывают внутреннюю атмосферу и мотивируют товарищей, которые пока еще не вступили в движение.

Важно подчеркнуть: студенческие отряды - это не только летний период, а круглогодичная занятость. Если у молодого человека нет академической задолженности и он готов совмещать учебу и работу, для него найдутся подходящие места.

Практические компетенции и путь к руководству

Работа в студенческом отряде дает молодежи практико-ориентированные компетенции. Ребята раскрывают свой потенциал не только как будущие специалисты, но и получают управленческие навыки и опыт коллективизма.

Как подчеркнул Владимир Павловский, пройдя через кропотливый труд на предприятии, молодой человек, придя впоследствии на это же место уже в качестве руководителя (мастера или инженера), будет совсем по-другому относиться к подчиненным: он будет понимать, сколько времени и усилий требуется для выполнения той или иной задачи, и сможет ставить не голословные, а обоснованные задачи.