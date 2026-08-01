В Свислочском районе бывший животноводческий комплекс модернизировали в форелевую ферму

Современное рыбоводство - это давно не только природные водоемы. Сегодня форель успешно выращивают в закрытых комплексах, где каждый показатель контролирует автоматика.

Один из таких проектов реализуют в Свислочском районе: в бывшем животноводческом помещении создали высокотехнологичное хозяйство по выращиванию радужной форели.

Еще несколько лет назад там содержали крупный рогатый скот. Сегодня бывший животноводческий комплекс превратился в современную форелевую ферму. Бассейны с замкнутой системой водоснабжения, автоматическая очистка воды и постоянный контроль всех показателей позволяют выращивать радужную форель в оптимальных условиях.

Факт Сейчас в хозяйстве содержится около 30 т рыбы, а проектная мощность предприятия рассчитана на 100 т продукции в год.

Юрий Клапатюк, директор предприятия по разведению форели:

"Чистая вода, качественный корм, никакой химии и медикаментов. Экспертизу мы проходим регулярно. Самое ценное в лососевых - это жирные кислоты омега-3, которые очень хорошо влияют на сердце и нервную систему. Мы хотим поддерживать все белорусское, чтобы наша рыба лежала на прилавках наравне с импортными продуктами".

От икринки до товарной рыбы проходит около 15 месяцев. Все этапы выращивания - от инкубации до откорма - проходят на одной производственной площадке. Чтобы форель активно росла, специалисты круглосуточно контролируют температуру воды, уровень кислорода и работу системы фильтрации.

Не менее важна и сбалансированная кормовая база. Сегодня хозяйство полностью перешло на комбикорм белорусского производства, который по своим характеристикам не уступает зарубежным аналогам.

"Перешли на свой корм. Покупаем его на заводе БНБК в Пуховичах. Корм очень хороший, не уступает зарубежным аналогам. Мы хотим поддерживать своего производителя. В составе все сбалансировано: есть рыбная мука, рыбий жир, аминокислоты, витамины, а также астаксантин для подкраски, чтобы рыба была красивой", - отметил Юрий Клапатюк.

Сегодня предприятие выходит на новый этап развития. Наряду с увеличением объемов производства здесь внедрили технологию шоковой заморозки. Она позволяет сохранить качество и вкус форели. К слову, первые партии продукции уже поступили в продажу.

"Нужно привлекать и инвесторов, и людей. Пример создания этого предприятия показывает, как можно работать в малых регионах и развивать производство. Мы рассчитываем на расширение мощностей с возможностью переработки", - заявила первый заместитель председателя - начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Свислочского райисполкома Алеся Глинкова.

В планах предприятия - дальнейшее развитие рыбоводства и создание собственного перерабатывающего производства. Этот проект стал ярким примером того, как современные технологии, отечественная кормовая база и инициатива предпринимателей помогают выпускать качественную белорусскую продукцию, а также открывают новые возможности для развития небольших регионов.