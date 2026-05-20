В Свято-Успенском монастыре проходят торжества в честь явления Жировичской иконы Божией Матери
20 мая у белорусских христиан большой духовный праздник. Верующие вспоминают событие, которому более полутысячи лет - явление чудотворной Жировичской иконы Божией Матери.
По давней традиции 20 мая в Свято-Успенском монастыре Жировичей проходят торжества, которые собирают тысячи паломников. Жировичскую икону почитают и православные, и католики, и греко-католики.
Атмосфера света, радости и праздника царит в монастырской обители. Все верующие готовятся к крестному ходу. Жировичскую икону Божией Матери принесут в руках уже к Явленскому собору.
"Ежегодно по доброй традиции глава Белорусской православной церкви возглавляет торжества на празднование Жировичской иконы Божией Матери. После богослужения верующие во главе с предстоятелем выдвигаются из главного храма нашего монастыря Успенского собора и идут крестным ходом к Явленскому храму на месте второго явления Жировичской иконы Божией Матери, которое произошло в 1520 году. Сейчас там будет читаться акафист перед Жировичской иконой Божией Матери", - отметил студент Минской духовной семинарии Даниил Гапонюк.