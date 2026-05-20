В Свято-Успенском монастыре проходят торжества в честь явления Жировичской иконы Божией Матери

20 мая у белорусских христиан большой духовный праздник. Верующие вспоминают событие, которому более полутысячи лет - явление чудотворной Жировичской иконы Божией Матери.

По давней традиции 20 мая в Свято-Успенском монастыре Жировичей проходят торжества, которые собирают тысячи паломников. Жировичскую икону почитают и православные, и католики, и греко-католики.

Атмосфера света, радости и праздника царит в монастырской обители. Все верующие готовятся к крестному ходу. Жировичскую икону Божией Матери принесут в руках уже к Явленскому собору.