В связи с жарой белорусская милиция перешла на усиленный режим работы

В связи с жарой в Беларуси все спецслужбы перешли на усиленный режим несения службы. Милиция, сотрудники ОСВОД, ГАИ проводят рейды на дорогах и у водоемов. За последние несколько дней в разы увеличилось количество утонувших.

В Госавтоинспекции предупреждают о возможных нештатных ситуациях на дорогах в связи с погодой. Высокие температуры притупляют внимание водителей, происходит больше мелких аварий и заторов. Также зачастую в таких условиях автомобилистам становится плохо за рулем.

Алексей Рытиков, начальник ГАИ МОБ УВД Миноблисполкома:

"Настоятельно рекомендуем водителям, особенно преклонного возраста, контролировать свое самочувствие во время движения. А метеозависимым и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями отказаться от поездок, но даже здоровым людям не стоит долго находиться за рулем".

Неделя обещает быть аномально жаркой, многие отправляются к водоемам, в связи с чем работы прибавилось и у спасателей.