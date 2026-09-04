В Центральном ботаническом саду Минска 5 и 6 сентября пройдет фестиваль науки

В Минске в выходные пройдет Фестиваль науки. Сегодня достижения белорусских ученых востребованы в промышленности, здравоохранении, аграрном секторе и сфере высоких технологий.

Ключевое звено здесь - Академия наук. Только в 2025 году ее экспорт увеличился почти на 6 %. На форуме можно будет познакомиться с разработками белорусских ученых.

От искусственного интеллекта, робототехники до биотехнологий, медицины и сохранения природного наследия: самое главное, что у этого есть ощутимый результат, ведь это помогает сделать жизнь белорусов еще проще и легче.

Передовые разработки белорусских ученых пользуются спросом не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. И уже в эти выходные можно будет познакомиться с некоторыми из них. 5 и 6 сентября в Центральном ботаническом саду пройдет Фестиваль науки.

Крупнейшее научно-популярное событие проходит в двухдневном формате впервые. В программе - встречи с уникальными спикерами. Площадки охватят самые разные области науки. Отдельная зона посвящена генетике и цитологии. Посетителям предложат увидеть свою ДНК.

Елизавета Цыкунова, младший научный сотрудник Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

"Это приборная база института, здесь находится различное генетическое оборудование, с которым работают генетики. Сюда приходят наши сотрудники, они могут запуститься на любом приборе, подготовить свои образцы на любом этапе исследования. Из наиболее частых посетителей - это Центральный ботанический сад, также различные РНПЦ: РНПЦ Александрова, РНПЦ гигиены, эпидемиологии. Бывают даже случаи каких-то частных предпринимателей, которые проводят свои исследования".

Впервые в фестивале науки принимают участие более 30 научных и образовательных учреждений из Беларуси и России. Объединение научных потенциалов будет способствовать развитию Союзного государства.

Фестиваль науки станет важной площадкой не только для ученых и разработчиков, но и для тех, кто хочет в интерактивном формате познакомиться с достижениями белорусской науки.