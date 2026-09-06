Минск в эти выходные стал не только спортивной столицей. В Центральном ботаническом саду прошел второй день "Фестиваля науки": лекции об экзопланетах, химические эксперименты, интерактивы.

Акценты сделаны на том, чтобы именно молодежь на конкретных примерах смогла понять, что наука перспективна для выбора своей будущей профессии. В парке находится более 200 активностей, и каждая из них интерактивна.

Юные гости узнали, как устроено наше тело, приняли участие в мастер-классе с химическими и физическими экспериментами. Все это - под чутким руководством сотрудников институтов Национальной академии Беларуси. Как это было, в сюжете корреспондентов "Первого информационного" (см. видео).