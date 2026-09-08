В Центральном районе Минска расширяют экотропу "Окно в природу"

В Центральном районе белорусской столицы расширяют экологическую тропу "Окно в природу". Новый участок станет подарком жителям и гостям Минска ко Дню города.

Маршрут получил название "Тактильная тропа": природу здесь можно будет не только увидеть, но и буквально почувствовать на ощупь. Главный акцент сделан на сенсорном восприятии. Специалисты завершают устройство дорожек, а после приступят к озеленению и установке малых архитектурных форм.

Вдоль экомаршрута появятся удобные беседки, скамейки, информационные стенды и сказочные деревянные арт-объекты.

Анастасия Блинкова, ведущий инженер садово-паркового хозяйства УП "Зеленстрой Центрального района г. Минка": "Если в предыдущих частях экотропы упор больше был на экологическое просвещение и рекреацию, то в этой части упор на экологическое просвещение и оздоровление. В расчистке территории во время субботников принимали участие руководство города и работники районных предприятий и организаций".

"Протяженность экотропы будет примерно 850 м из засева дорожек и 210 м из различных материалов, поэтому она и называется "Тактильная тропа", - рассказал первый замдиректора - главный инженер УП "Зеленстрой Центрального района г. Минска" Сергей Галик.

Общая протяженность тропы "Окно в природу" после расширения составит около 3 км: полноценная двухчасовая прогулка на свежем воздухе обеспечена. Кроме живописного природного ландшафта, на всем пути создана инфраструктура для комфортного и безопасного отдыха.