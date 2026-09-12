В центре Минска из-за праздничных мероприятий ограничат движение. С 8:00 до 18:00 на подъеме с улицы Максима Богдановича на проспект Победителей и на спуске с проспекта Победителей на улицу Максима Богдановича - здесь будет разрешено движение только общественному транспорту.



Вблизи Дворца спорта и на территории Верхнего города будет запрещены остановка и стоянка автомобилей.

С 18:00 и до окончания праздничных мероприятий движение перекроют для всех видов транспорта. Помимо уже названных участков, проезд закроют на отрезке от улицы Интернациональной до Мельникайте. Также с 7:00 не работает остановка "Дворец спорта".

Во время запуска фейерверков в 23:00 возможны кратковременные ограничения вблизи пусковых установок. Госавтоинспекция просит водителей отнестись с пониманием и заранее выбирать объездные маршруты.