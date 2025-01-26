В Центре общественного наблюдения за выборами Президента вся информация в режиме онлайн

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Мы продолжаем освещать главное политическое событие года. Сегодня - день выборов Президента. За ходом голосования следят национальные наблюдатели. Вся информация в режиме онлайн аккумулируется в Центре общественного наблюдения за выборами. Подключены и регионы.
Как проходит голосование? Куда обращаться за получением информации и сообщать о внештатных ситуациях? И какие вопросы чаще всего поступают от граждан?
У Центра общественного наблюдения за выборами новая локация - Дворец культуры профсоюзов. Именно сюда поступает самая актуальная информация от национальных наблюдателей. А это люди с активной гражданской позицией - представители общественных организаций и белорусских партий - всего порядка 35 тыс. человек.
Задача центра - информировать население и СМИ о ходе голосования. На видеосвязи находятся наблюдатели и все регионы. И надо казать, оперативность не просто приветствуется, она обязательна.
Как голосует страна с точки зрения законности и порядка, узнаем прямо сейчас. Заместитель председателя Федерации профсоюзов Вадим Грачев готов поделиться последними данными (подробности в видео).
На базе центра работает горячая линия.
Телефон горячей линии: +375 (17) 371-07-76
Каждый желающий может задать свой вопрос о ходе и порядке голосования, сообщить о спорной ситуации на участке, внести предложения. Сегодня горячая линия работает до 20:00. Каждый звонок отрабатывается детально. Кроме этого, отслеживать информацию можно в Telegram-канале с говорящим названием "Народный контроль".