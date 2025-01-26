В Центре общественного наблюдения за выборами Президента вся информация в режиме онлайн

Мы продолжаем освещать главное политическое событие года. Сегодня - день выборов Президента. За ходом голосования следят национальные наблюдатели. Вся информация в режиме онлайн аккумулируется в Центре общественного наблюдения за выборами. Подключены и регионы.

Как проходит голосование? Куда обращаться за получением информации и сообщать о внештатных ситуациях? И какие вопросы чаще всего поступают от граждан?

У Центра общественного наблюдения за выборами новая локация - Дворец культуры профсоюзов. Именно сюда поступает самая актуальная информация от национальных наблюдателей. А это люди с активной гражданской позицией - представители общественных организаций и белорусских партий - всего порядка 35 тыс. человек.



Задача центра - информировать население и СМИ о ходе голосования. На видеосвязи находятся наблюдатели и все регионы. И надо казать, оперативность не просто приветствуется, она обязательна.

Как голосует страна с точки зрения законности и порядка, узнаем прямо сейчас. Заместитель председателя Федерации профсоюзов Вадим Грачев готов поделиться последними данными (подробности в видео).

На базе центра работает горячая линия.

Телефон горячей линии: +375 (17) 371-07-76