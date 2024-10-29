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В ТЦ Минска белорусы могли получить бесплатную консультацию по имущественному налогу
В торговых центрах Минска прошла акция "Час с налоговым инспектором": можно было получить бесплатную консультацию по имущественному налогу.
Специалисты рассказали, как и где можно заплатить, кто относится к категории льготников, каковы санкции за неуплату.
Необходимость появилась в связи с изменениями в законодательстве. Напомним, с 1 января уплата земельного налога, налога на недвижимость и транспортного производится одним платежом по месту прописки. Ранее белорусы оплачивали их отдельно по каждому объекту недвижимости в зависимости от местонахождения.
Татьяна Родина, начальник управления налогообложения инспекции Министерства по налогам и сборам Советского района г. Минска:
"Для чего такую акцию придумали? Для того чтобы дать возможность плательщикам узнать больше о порядке уплаты, как подключиться к личному кабинету, чтобы было удобнее узнать о налогах, о льготах для плательщиков. Самый часто задаваемый вопрос - как оплачивать, то есть порядок уплаты. И достаточно популярный опять же вопрос - это льготы. Льгот на самом деле много, самые частые - это льготы для пенсионеров, многодетных семей, инвалидов первой-второй группы".
"Мне вообще понравилось, что никуда не надо идти, потому что в налоговой обычно очередь. Тут заходишь, спокойно можешь проконсультироваться по любому вопросу, - поделилась Светлана Карасева, жительница г. Минска. - Я узнала много интересного. Например, я раньше платила налог. У меня был прописан сын на даче в деревенском домике. Сейчас я уже не плачу. Для меня это было новинкой". Она добавила, что такой доступный для народа вид информации ей понравился.
Следующая акция пройдет 14 ноября в торговом центре "Столица".
Что касается уплаты самого налога, то сделать это можно несколькими способами: через сервис "Личный кабинет плательщика", через ЕРИП, а также в почтовых отделениях и банках. Срок уплаты в этом году до 15 ноября.
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