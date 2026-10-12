В учениях ОДКБ в Беларуси принимают участие военные пяти стран

В Беларуси начинаются учения ОДКБ "Нерушимое братство - 2026" и "Барьер-2026". В Витебске и Старых Дорогах состоялись церемонии открытия.

Военным предстоит перейти от построений к практической работе: отработать действия в ходе миротворческой операции, а также задачи по ликвидации источников биологических угроз. В маневрах участвуют военнослужащие пяти стран - Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Всего на полигонах задействуют более 1500 человек, свыше 300 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе порядка 80 беспилотников.

"Встретили нас тепло. Выражаю огромную благодарность за теплоту, радушие, за такую отличную организацию. Личный состав находится в полной боевой готовности для выполнения совместных миротворческих задач", - рассказал военнослужащий контингента России.

Военнослужащий сил специальных операций ВС Беларуси: "Прежде всего хотелось бы узнать тактику наших союзнических стран, входящих в состав ОДКБ. Мы, безусловно, обмениваемся опытом и хотели бы действовать слаженно и выполнять все задачи на отлично".

В условиях растущей нестабильности странам ОДКБ необходимо укреплять взаимодействие и быть готовыми совместно отвечать на возникающие угрозы.