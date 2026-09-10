В учреждения образования Беларуси пришли работать около 6 тыс. молодых педагогов

Около 60 тыс. молодых специалистов Беларуси с августа вышли на свои первые рабочие места - это врачи, инженеры и педагоги. Порядка 6 тыс. студентов, которые еще вчера сидели за партой, сегодня сами встали у доски.

Создать увлекательный диалог с учениками и передать всю любовь к русскому языку и литературе смог Павел Рудой. Когда-то эту искру в нем зажег его школьный наставник, и теперь он сам передает этот огонь из поколения в поколение.

"Я люблю свою профессию за возможность быть с детьми здесь и сейчас, когда они познают себя в этом мире и непосредственно сам мир. Хотелось бы дать напутствие учащимся, что русская литература воспитывает человека, личность в нем", - поделился учитель СШ № 130 г. Минска Павел Рудой.

Павел - учитель нового поколения. В помощь классическим методикам он призывает искусственный интеллект: нейросети генерируют для уроков иллюстрации, видеоролики и даже оживляют книжных героев. Такой визуальный подход помогает ученикам глубже погружаться в тему.

В преддверии нового учебного года в учреждения образования Беларуси работают порядка 6 тыс. молодых педагогов, в Минске свой профессиональный путь начинают более 1 тыс. выпускников педагогических университетов и колледжей.

Так, только в среднюю школу № 130 пришло 19 начинающих наставников. Самыми востребованными остаются учителя-предметники, например по физике, химии и математике.

Дмитрий Бектяшкин, директор СШ № 130 г. Минска:

"Приходят выпускники различных образовательных учреждений. Большая часть из них - это выпускники педагогических колледжей Минска и одного из региональных колледжей, но есть и выпускники высших учебных заведений. Мы организовали для них наставничество. Конечно же, мы провели для них уже ряд обучающих занятий, и у нас запланировано для них несколько обучающих семинаров. Наша задача - сделать так, чтобы молодые специалисты не потеряли тот самый огонь в глазах, чтобы они поверили в себя и связали свою последующую трудовую деятельность с обучением".

Умение найти подход к каждому ученику - это аксиома преподавания. Молодые специалисты, которые только начинают свой профессиональный путь, привносят в обучение новые знания и современные методики, и у каждого из них есть собственный секрет обучения.

"Мой секрет преподавания - это личностно ориентированный подход. Я нахожу подход к каждому ребенку, общаюсь с ними, разговариваю, знакомлюсь, чтобы эффективно подобрать методы, формы и методики обучения каждого ребенка, помогать им обучаться, развивать и воспитывать их", - рассказал учитель СШ № 130 г. Минска Матвей Журов.

Приходят по распределению, а остаются по зову души: закрепляемость молодых специалистов-педагогов в регионах достигает 95 %. Такой высокой планке способствуют достойные условия - от системы наставничества и соцпакета до дружного творческого коллектива. Именно этот комплексный подход сегодня и привлекает молодежь в профессию.