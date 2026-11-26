На плацу Университета гражданской защиты МЧС стартовал первый день финала республиканского конкурса "Курсант года".

Отличного знания Устава здесь мало. Чтобы забрать главный титул, курсантам придется доказать, что они одинаково сильны и в тактике, и в теории, и на сцене. В программе - челночный бег, строевой шаг и стрельба из пневматической винтовки. Отдельный этап на скорость и моторику - разборка и сборка автомата Калашникова. Жюри также проверяют эрудицию в истории Великой Отечественной войны, знании государственных символов и основ безопасности.

Федор Пашкевич, финалист республиканского конкурса "Курсант года":

"Мы проделали большой путь для подготовки: постоянные репетиции, различные тренировки, строевая подготовка. Я думаю, что здесь собрались достойные люди, у всех есть шансы на победу".

В 2026 году за звание "лучшего" поборются порядка 20 участников со всей страны. Проект обрел статус "традиционного", ведь в Беларуси он проводится в третий раз.

Владимир Павловский, первый секретарь ЦК БРСМ :

"Одним из приоритетов Всебелорусского народного собрания является патриотическое воспитание молодежи. Если говорить по данный конкурс, то это прямая связь, трансляция того, что молодежь ничего не забывает и остается потомком героев. Молодежь не просто транслирует это со сцены, она переживает. Сегодня важно не просто сохранить, а наоборот укрепить ту историческую память, которую мы имеем".

Уже 27 ноября строгую форму сменят сценические костюмы. Участников ждет творческий этап, где каждый представит свой факультет и личные достижения.