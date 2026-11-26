В УГЗ МЧС стартовал первый день финала республиканского конкурса "Курсант года"
На плацу Университета гражданской защиты МЧС стартовал первый день финала республиканского конкурса "Курсант года".
Отличного знания Устава здесь мало. Чтобы забрать главный титул, курсантам придется доказать, что они одинаково сильны и в тактике, и в теории, и на сцене. В программе - челночный бег, строевой шаг и стрельба из пневматической винтовки. Отдельный этап на скорость и моторику - разборка и сборка автомата Калашникова. Жюри также проверяют эрудицию в истории Великой Отечественной войны, знании государственных символов и основ безопасности.
Федор Пашкевич, финалист республиканского конкурса "Курсант года":
"Мы проделали большой путь для подготовки: постоянные репетиции, различные тренировки, строевая подготовка. Я думаю, что здесь собрались достойные люди, у всех есть шансы на победу".
В 2026 году за звание "лучшего" поборются порядка 20 участников со всей страны. Проект обрел статус "традиционного", ведь в Беларуси он проводится в третий раз.
Владимир Павловский, первый секретарь ЦК БРСМ :
"Одним из приоритетов Всебелорусского народного собрания является патриотическое воспитание молодежи. Если говорить по данный конкурс, то это прямая связь, трансляция того, что молодежь ничего не забывает и остается потомком героев. Молодежь не просто транслирует это со сцены, она переживает. Сегодня важно не просто сохранить, а наоборот укрепить ту историческую память, которую мы имеем".
Уже 27 ноября строгую форму сменят сценические костюмы. Участников ждет творческий этап, где каждый представит свой факультет и личные достижения.