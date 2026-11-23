"В понедельник дойдет до Лукашенко!" Отправимся в Ушачский район Витебской области на поиски медведя!

Женщина утверждает, что зверь ходит по деревне, и не один. Ролик набрал почти 40 тыс. просмотров. Но это не единственный лесной житель в округе. "Их развелось столько, что пора признать проблему", - говорится в видео.

Что на это отвечают местная власть, охотники и охрана природы? Смотрите сегодня после "Панорамы" на "Беларусь 1" и завтра на "Первом информационном" в 10:10 и в 19:30.