В Ушачском районе отмечают годовщину прорыва вражеской блокады партизанами

На севере страны 2 мая отмечают годовщину прорыва вражеской блокады партизанами на территории Ушачского района.

В годы войны там разгорелась настоящая всенародная борьба с оккупантами. Это не давало покоя фашистам, и весной 1944-го каратели разработали две операции - "Моросящий дождь" и "Праздник весны". Против народных мстителей выдвинули 60-тысячную армию, которая в 3 раза превосходила наши силы. Мы дали бой фашистам и прорвали блокаду.

Это был май 1944 года. Окруженные со всех сторон фашистами, отрезанные от внешнего мира, люди защищали свои дома и семьи. Командование партизанской зоны отдало приказ разорвать вражеское кольцо и вывести из него мирных жителей. Таким образом удалось спасти около 15 тыс. человек.

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С помощью хорошо вооруженной 60-тысячной группировки в составе 12 немецких полков СС и полиции, частей 5 пехотных дивизий и 3 охранных фашисты рассчитывали покончить с партизанской зоной за пять дней. Но мужество тех, кто защищал свое, оказалось сильнее.

В честь подвига в Ушачском районе установлен мемориал "Прорыв". Последний рывок человека, который сумел разорвать блокаду в неравном бою, застыл в бронзе. К величественной фигуре партизана каждый май несут море цветов.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

"Победа - это одна из основных скреп нашего единства и это фундамент нашего будущего. Ребята, которые здесь лежат, отдали свою жизнь для того, чтобы мы жили в свободной, процветающей стране".

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В рядах одного из партизанских отрядов, который разрывал кольцо блокады, был разведчик Михаил Егоров. Тот самый, который впоследствии водрузил Знамя Победы над рейхстагом. Подвиг защитников приехала почтить делегация Смоленской области.

Игорь Ляхов, председатель Смоленской областной думы:

"Самое важное - это дружба. Сегодня острие удара коллективного Запада направлено на расчленение славянских народов, бывших республик Советского Союза. Мы наследники Победы".

Цветы сегодня несут и к братскому захоронению в деревне Паулье. Здесь открылась скульптура в честь партизан и красноармейцев, которые плечом к плечу сражались с врагом. Проект "Адреса Победы" призван сохранить память о подвигах защитников.

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"Я благодарен общественной просветительской организации "Путями культуры", которая помнит, хранит эту память. Эта организация восстанавливает памятники. Сегодня уже был открыт восстановленный третий памятник на территории Беларуси", - сказал заслуженный деятель Казахстана, солист группы "Мотор-Роллер" Ильяс Аутов.