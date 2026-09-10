В Вилейке появился новый символ военной истории - танк Т-72А

В Вилейке появился новый символ военной истории. Здесь установили танк Т-72А. Памятник посвятили 80-летию Дня танкистов и освобождению Вилейки от немецко-фашистских захватчиков.

Передать его городу приехал министр обороны Виктор Хренин. Теперь танк станет частью городской истории. И, как отметил министр, поводом для разговоров с молодым поколением о прошлом страны.

По его словам, такое открытие - это еще и забота о молодом поколении. "Какой молодой человек, увидев танк, не захочет подойти к нему, потрогать и задать вопрос о том, почему он здесь стоит. Здесь уже взрослые должны ответить, почему этот памятник появился здесь, что тут происходило. Это дань памяти истории. Важно объяснить, почему во многих городах вокруг нашей страны, особенно на Западе, сейчас сносятся памятники. А мы их ставим, сохраняя традицию, и будем ее продолжать и дальше", - подчеркнул Виктор Хренин.

Как отмечают в Минобороны, увековечение памяти в образе стальных мемориалов стало доброй традицией. Только за последние годы такие памятники появились в Новогрудке, Бешенковичском и Чаусском районах, Столбцах, Полоцке и Лиде.