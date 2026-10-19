В Витебске чествовали женщин, родивших в День матери

В Витебске поздравили женщин, родивших малышей в День матери. В городском клиническом роддоме № 2 в особенную дату 14 октября на свет появились пятеро детей. Большинство из них - первенцы.

Перед тем как отправиться домой, счастливые семьи получили полезные подарки от представителей местной власти и общественных организаций.

Евгений Семенычев, глава администрации Первомайского района Витебска: "Во время Недели родительской любви в Первомайском районе Витебска появились на свет 42 гражданина Беларуси. У нас на территории находятся два роддома. И очень приятно, что 20 мальчиков и 22 девочки. В Год белорусской женщины это особенно важно".

На Неделе родительской любви новыми саженцами приросла Аллея отцов. Рядом с роддомом высадили молодые хвойные деревья.