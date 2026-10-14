В Витебске чествовали женщин в День матери

Слова благодарности в адрес самых важных в жизни людей - мам - звучат 14 октября по всей стране. В концертном зале "Витебск" чествовали женщин в День матери.

17 белорусок удостоены ордена Матери. Еще 24 стали лауреатами премии имени Героя Советского Союза Зинаиды Туснолобовой-Марченко.

Среди награжденных - белоруски разных профессий, которые успешно совмещают семью и карьеру.

Галина Максимишина, обладательница ордена Матери:

"У меня 5 детей. Я очень стараюсь, чтобы они выросли достойными членами нашего общества, воспитываю их в наших традициях. Современная мама должна и может совмещать все".

"Родных у меня четверо детей, приемных двое. Самое главное - нужно ценить, любить, быть для них не только мамой, но и другом, чтобы в любой ситуации, ребенок знал к кому идти", - поделилась лауреат премии имени Героя Советского Союза Зинаиды Туснолобовой-Марченко Елена Кривецкая.

Жительницы Витебской области поддерживают тренд на многодетность. Этим статусом в регионе обладает почти 12 тыс. семей.