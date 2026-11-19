Эффективная логистика - ключевой фактор наращивания экспортного потенциала. Современные тенденции в построении международных транспортных коридоров обсудили на форуме в Витебске. Участники рассмотрели практические кейсы, ориентированные на снижение логистических расходов, повышение надежности поставок, а также поиск деловых партнеров и направлений для масштабирования бизнеса.

В концертном зале "Витебск" собрались более сотни представителей реального сектора экономики, а также эксперты в области финансов и права из Беларуси и России. Особый интерес - у компаний, которые осваивают новые направления.

Морские порты России, железнодорожный транзит в Китай, перевозка грузов в страны Персидского залива - география интересов обширна. Чтобы минимизировать затраты, обеспечить надежность и оперативность перевозок, важно учитывать специфику каждого маршрута. Акцент - на альтернативные логистические решения и грамотный подход к планированию.

Александр Бондаренко, директор транспортного предприятия:

"Всегда можно что-то поменять, что-то найти, закольцевав импорт с экспортом - как это у нас получилось. Мы дотируем за счет поставок сюда экспорт, чтобы цена была ниже, чтобы это было конкурентно по сравнению, например, с сухопутной железной дорогой, по которой через Дальний Восток или Казахстан идет импорт, экспорт ".

Олег Ткач, генеральный директор транспортной компании:

"Нужно учитывать, что на те сроки доставок, на ту стоимость логистики, которые были раньше, сегодня уже ориентироваться не стоит. И экспортерам, и импортерам нужно закладывать это в своей деятельности и учитывать".

Экспертный взгляд и на цифровые инструменты наращивания экспорта. Расширять границы возможного в логистике помогает в том числе искусственный интеллект. Программы на его основе анализируют данные о перемещении транспорта, загрузке хабов и погодных условиях. А это экономия ресурсов и времени. В фокусе также - трансграничные платежи, налоговое и таможенное регулирование.

Наталья Кананович, заместитель генерального директора логистической компании:

"На сегодняшний день одно из основных направлений - это цифровизация в таможенном администрировании и перевозках. Мы сегодня представляем наши продукты и наш национальный статус по перевозкам с использованием навигационных систем. Это инструмент цифрового внедрения в международные перевозки".

Наталья Воробьева, генеральный директор Витебского отделения БелТПП:

"Мы во второй раз проводим в Витебске логистический форум. Принципиально ставили для себя задачу пригласить не теоретиков, а людей, которые знают тему изнутри и могут рассказать не только о проблемах, но и о возможных решениях, чтобы у наших участников было больше вариантов, больше надежных партнеров и больше уверенности в том, чтобы доставить белорусский товар до конечного потребителя".

Изменчивость мирового рынка требует гибкости от представителей бизнеса. Отечественный производитель готов адаптироваться к современным реалиям, чтобы быть конкурентоспособным и расширять экспортную карту.