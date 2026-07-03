В Витебске основные мероприятия развернулись у мемориала в честь советских воинов

3 Июля с особым трепетом отмечают во всех регионах Беларуси. В Витебске основные мероприятия развернулись на площади Победы. Жители и гости областного центра собрались в знаковом месте - у мемориала в честь советских воинов, партизан и подпольщиков, чтобы почтить память тех, кто ценой своей жизни подарил мир.

У бюста Героя Советского Союза, Героя Социалистического труда Петра Машерова состоится торжественная церемония возложения цветов. С именем Машерова связаны героические события Великой Отечественной и послевоенной истории Беларуси.

Сегодня мы продолжаем историю непокоренного народа. Помним уроки прошлого, опираемся на его опыт и создаем свое счастливое настоящее и будущее на родной земле. Беларусь помнит, какой ценой достались мир и независимость.